Tesla-Chef Elon Musk wittert eine Verschwörung. Archivbild Quelle: Kiichiro Sato/AP/dpa

Der US-Elektro-Autobauer Tesla will einen Ex-Mitarbeiter vor Gericht bringen, der das Unternehmen angeblich sabotiert hat. Der Beschuldigte soll bereits zugegeben haben, Teslas Produktionssystem gehackt und interne Daten an Dritte weitergegeben zu haben. Das geht aus der eingereichten Anklageschrift hervor.



Tesla-Chef Elon Musk deutete an, dass er sich eine Verschwörung vorstellen könnte. "Wie Ihr wisst, gibt es eine lange Liste von Organisationen, die wollen, dass Tesla stirbt", so Musk.