Die Bundesanwaltschaft hat einen 31 Jahre alten Islamisten in Berlin wegen Terrorverdachts festnehmen lassen. Der Mann mit russischer Staatsbürgerschaft soll einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant haben, teilte die Behörde mit.



Nach Ermittlerangaben soll er dieselbe Moschee besucht haben, in der auch der Attentäter vom Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, Anis Amri, verkehrte. Nach dpa-Informationen steht die Festnahme nicht im Zusammenhang mit einer akuten Anschlagsgefahr.