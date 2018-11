Katja Kipping (Linke) kritisierte Friedrich Merz (CDU) scharf.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Linken-Chefin Katja Kipping hat den Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz, Friedrich Merz, für dessen Äußerungen zum Asylrecht in Deutschland kritisiert. Mit diesem Angriff auf das Asylrecht wolle ein Finanzlobbyist wie Merz nur von seinem Reichtum ablenken, sagte Kipping beim Landesparteitag in Bremen. "Wir werden das Grundrecht auf Asyl immer verteidigen."



Kritik übte sie auch an CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie habe sich schon für schnellere Abschiebungen ausgesprochen.