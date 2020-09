Die Akropolis in Griechenlands Hauptstadt Athen. Archivbild

Quelle: Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Wire/dpa

Nach der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Italien hat Griechenland erste Maßnahmen getroffen. So werden etwa die Besatzungen von Fähren informiert, welche vorbeugenden Maßnahmen für die Isolierung möglicher Verdachtsfälle getroffen werden müssen.



Am Sonntag hatte Athen alle künftigen Klassenfahrten nach Italien verboten. Es gebe aber "keinen Grund zur Beunruhigung", erklärte Bildungsministerin Niki Kerameos im griechischen Fernsehen Open. In Griechenland sind bislang keine Coronavirusfälle erfasst.