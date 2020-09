Passagiere gehen zu einer Ryanair-Maschine. Archivbild

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Europas größte Billig-Fluggesellschaft Ryanair darf einer britischen Behörde zufolge nicht mehr in der jetzigen Form mit einem niedrigen Kohlendioxid-Ausstoß werben. Verbraucher würden sonst in den Medien in die Irre geführt, entschied die Werbeaufsicht ASA.



Die irische Airline hatte etwa damit geworben, eine Fluggesellschaft mit "geringem CO2-Ausstoß" zu sein. Verbraucher könnten laut ASA solche Aussagen so interpretieren, dass Ryanair weniger zum CO2-Ausstoß beitrage als andere Airlines - was nicht bewiesen sei.