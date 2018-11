An der AfD-Spitze: Alexander Gauland (links) und Jörg Meuthen. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

In der AfD formiert sich Widerstand gegen den Druck der Parteispitze auf Mitglieder am rechten Rand. In einem "Stuttgarter Aufruf" wird die wachsende Zahl an Ordnungs- und Ausschlussverfahren kritisiert. Das führe "zu einer massiven Verunsicherung der Mitglieder".



Der Aufruf wurde bisher von etwa 720 Menschen unterzeichnet, darunter drei Bundestagsabgeordnete und 13 Landtagsabgeordnete. Die AfD-Spitze hat mit Blick auf eine mögliche Beobachtung der Partei eine Arbeitsgruppe eingesetzt.