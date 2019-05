Horst Seehofer hat Viktor Orban in Schutz genommen.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Ungarns rechts-nationalistischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gegen Kritik an dessen autoritärem Regierungsstil verteidigt.



"Ich bin nicht bereit, Orban als Demokraten infrage zu stellen", sagte er der "Neuen Zürcher Zeitung". Orban bezeichnet sich selbst als Vertreter einer "illiberalen Demokratie", was etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als "Widerspruch in sich" kritisiert hat. Hintergrund ist eine Plakatkampagne zur Europawahl.