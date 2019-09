Memet Kilic saß auch vier Jahre im Bundestag.

Der Grünen-Politiker Memet Kilic ist in der Türkei wegen Beleidigung von Präsident Recep Tayyip Erdogan angeklagt worden. Die Oberstaatsanwaltschaft in Ankara stuft in ihrer Anklageschrift mehrere Aussagen von Kilic in einem Interview mit "ABC Gazetesi" als beleidigend für das Staatsoberhaupt ein.



Darin sagte Kilic etwa: "Der Schaden, den Erdogan der Türkei zugefügt hat, ist untragbar." Für ihn, als Politiker mit türkischen Wurzeln, seien diejenigen, die die Türkei in diese Lage gebracht hätten, Vaterlandsverräter.