Menschen stehen in Mexiko mit Kanistern an einer Tankstelle an.

Quelle: -/El Universal via ZUMA Wire/dpa

Mexikos Präsident hat angesichts einer Benzin-Knappheit Verbraucher gebeten, nicht in Panikkäufe zu verfallen. Es gebe genug Treibstoff, sagte Andres Manuel Lopez Obrador. Es komme lediglich zu Verzögerungen bei den Lieferungen und zu Engpässen an einigen Tankstellen, so der Linkspolitiker.



Da die Zahl der Versuche, illegal Benzin aus Überlandleitungen abzuzapfen, massiv gestiegen ist, hatte die Regierung das Verteilungssystem geändert. Das Benzin bringen nun bewachte Tanklaster ans Ziel.