Die EU-Kommission kritisiert zu schmutzige Luft in Städten. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sucht in der Diesel-Krise den Dialog mit Brüssel. Scheuer kam in Berlin mit EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc zusammen. "Wir haben zum Beispiel über die Sozialstandards für Lkw-Fahrer gesprochen, aber auch über die technisch erreichbaren Ziele für saubere Luft in Europas Städten", sagte Scheuer.



Das Treffen sei von einem "Riesenkatalog" mit Themen geprägt gewesen, wie künftig Mobilität in Europa organisiert und verbessert werden könne.