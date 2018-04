Filiale der Barmer in Kassel Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Wegen des Verdachts des Betrugs und der Bestechlichkeit sind Büros der Barmer-Krankenkasse in der Wuppertaler Zentrale und in Berlin durchsucht worden. Bereits seit Ende 2016 werde ermittelt, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner.



Bei den Ermittlungen gehe es um Zahlen und Daten zu Erkrankungen von Versicherten, so Steltner. Von den Angaben hängt die Höhe der Zuwendungen aus dem Gesundheitsfonds an die Kassen ab. Die Barmer wies die Vorwürfe zurück.