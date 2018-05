Die Potsdamer Innenstadt ist menschenleer. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Wegen der Entschärfung einer Fünf-Zentner-Bombe ist die Potsdamer Innenstadt weiträumig evakuiert worden. Fast 10.000 Menschen mussten in der brandenburgischen Landeshauptstadt ihre Wohnungen oder Arbeitsplätze verlassen.



Am späten Vormittag konnte der Sprengmeister mit den Arbeiten an dem Blindgänger US-amerikanischer Bauart beginnen. Sollte es sich um einen chemischen Zünder handeln, könnte eine kontrollierte Sprengung am Fundort nahe dem Hauptbahnhof erforderlich werden.