Bei der für heute Abend vorgesehenen Abstimmung im Londoner Unterhaus über das Brexit-Abkommen will die Labour-Abgeordnete Tulip Siddiq auf jeden Fall dabei sein - auch wenn ihr die Ärzte geraten haben, an diesem Tag per Kaiserschnitt ihr Baby zur Welt zu bringen.



Wie die Zeitung "Evening Standard" berichtete, will sich die 36-Jährige von ihrem Mann Chris im Rollstuhl ins Parlament schieben lassen. Die Ärzte stimmten mittlerweile der Verschiebung des Eingriffs auf Donnerstag zu.