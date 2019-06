Die britische Premierministerin Theresa May. Archivbild

Quelle: Daniel Leal-Olivas/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May gibt nach knapp drei Jahren heute ihr Amt als Parteichefin der Konservativen auf. Gleichzeitig beginnt die Ausschreibung für einen Nachfolger.



Der Sieger des mehrstufigen Prozesses soll bis Ende Juli feststehen - und wird May dann auch an der Regierungsspitze ablösen. Die besten Chancen werden Ex-Außenminister Boris Johnson eingeräumt. May hatte es nicht geschafft, das Parlament auf einen gemeinsamen Brexit-Kurs einzuschwören.