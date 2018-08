Boris Johnson wird nun auch von Theresa May kritisiert. Quelle: Rob Pinney/London News Pictures via ZUMA/dpa

Der Druck auf den ehemaligen britischen Außenminister Boris Johnson wegen umstrittener Burka-Äußerungen wird höher. Nun hat sich Premierministerin Theresa May den Forderungen nach einer Entschuldigung angeschlossen.



Johnson hatte Frauen mit Vollverschleierung in seiner Kolumne im "Telegraph" mit "Bankräubern" und "Briefkästen" verglichen. "Ich glaube, wir sollten alle mit der Sprache, die wir verwenden, sehr umsichtig sein", sagte May. Weitere konservative Parteikollegen kritisierten Johnson.