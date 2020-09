Hauptsitz und Logo der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Quelle: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/Symbolbild/Archiv

Zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus will die Bundesregierung bis zu 50 Millionen Euro extra an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zahlen. Darüber informierte das Finanzministerium den Haushaltsausschuss des Bundestags.



Zusätzliche Maßnahmen zur Stützung und Ertüchtigung von Gesundheitssystemen seien dringend erforderlich, vor allem in weniger entwickelten Ländern. Würden jetzt keine umfassenden Maßnahmen ergriffen, könne sich der Erreger weiter verbreiten und so die globale öffentliche Gesundheit gefährden.