Delegierte stimmen beim Parteitag der AfD ab. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die AfD wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihren für den 25. April geplanten Bundesparteitag in Offenburg verschieben. Das entschied der Bundesvorstand der Partei am Donnerstagabend einstimmig in einer Telefonkonferenz.



Nach Angaben eines Sprechers steht ein neuer Termin noch nicht fest. Die Partei wollte in Baden-Württemberg zwei Tage lang über ihren künftigen Kurs in der Sozial- und Rentenpolitik beraten und entscheiden. Auch die CDU will ihren Parteitag wegen Corona verschieben.