Fahnen der Hannover Messe. Archivbild

Quelle: Ole Spata/dpa

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschieben die Veranstalter der Hannover Messe die weltgrößte Industrieschau. Das Branchentreffen mit rund 6.000 Ausstellern aus 70 Ländern war vom 20. bis 24. April geplant. Nun soll es laut Deutscher Messe AG vom 13. bis 17. Juli stattfinden.



Andere internationale Messen wie der Mobile World Congress in Barcelona, die ITB in Berlin, die Leipziger Buchmesse, der Genfer Automobilsalon oder die Handwerksmesse in München wurden bereits gestrichen.