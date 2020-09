Scott Morrison in der Nationalen Unfallstation. Archivbild

Wegen des Coronavirus-Ausbruchs hat die Regierung in Australien ein Einreiseverbot für Reisende aus China verhängt. Von dem Verbot ausgenommen seien australische Staatsbürger und Menschen mit ständiger Aufenthaltsgenehmigung sowie deren Angehörige, erklärte Premierminister Scott Morrison.



Das Außenministerium verschärfte seine Reisehinweise für China und empfiehlt Australiern, auf Reisen in die Volksrepublik zu verzichten. Das Einreiseverbot werde von den Grenzbehörden ab sofort umgesetzt, kündigte Morrison an.