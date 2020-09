Mediziner vor einem Krankenhaus in Wuhan. Archivbild

Quelle: Xiao Yijiu/XinHua/dpa

Der Ausbruch des Coronavirus in China zieht personelle Konsequenzen nach sich: Laut Staatsfernsehen sind die Chefs der Gesundheitskommission in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei entlassen worden.



Zhang Jin, Parteisekretär der Gesundheitskommission von Hubei, und Liu Yingzi, Direktor der Behörden, wurden demnach von Wang Hesheng, Vize-Chef der Nationalen Gesundheitskommission, abgelöst. Zuletzt wurde in China immer mehr Kritik an der Untätigkeit oder langsamen Reaktion der Behörden laut.