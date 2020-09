Passanten gehen mit Mundschutz eine Straße entlang. Archivbild

Quelle: Liau Chung-Ren/ZUMA Wire/dpa

China hat die USA scharf wegen ihres Coronavirus-Einreiseverbots für Chinesen und andere Staatsangehörige kritisiert, die aus China kommen. "Es ist mit Sicherheit keine Geste des guten Willens", sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying.



Viele Länder hätten China ihre Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus angeboten. Hua verwies auf die Redensart "In der Not erkennt man seine Freunde". Doch was die USA täten und sagten, basiere weder auf Fakten noch sei es zu dieser Zeit besonders hilfreich.