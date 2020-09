Auch Chinas Präsident Xi Jinping trägt Atemmmasken. Archivbild

China hat einen lang erwarteten Staatsbesuch von Präsident Xi Jinping in Japan wegen des Coronavirus abgesagt. Das gab Japans Regierung bekannt. Eigentlich wollte Xi im April nach Japan kommen. Er wäre der erste Staatsbesuch eines chinesischen Präsidenten in Japan seit mehr als zehn Jahren gewesen.



Geplant war eine Audienz bei Kaiser Naruhito und ein Gipfeltreffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe. Damit sollte die jüngste Verbesserung in den belasteten Beziehungen der asiatischen Wirtschaftsmächte untermauert werden.