Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Frankreich schließt wegen der Coronavirus-Krise bis auf Weiteres alle Schulen. "Ab Montag und bis auf Weiteres werden alle Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Universitäten geschlossen", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einer TV-Ansprache.



Beobachter hatten erwartet, dass Frankreich die anstehen Kommunalwahlen absagen würde. Die erste Wahlrunde ist für den 15. März geplant, die zweite am 22. März. Die Kommunalwahlen werden wie geplant stattfinden, mit einem ersten Wahlgang am Sonntag, so Macron.