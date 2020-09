Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich.

Quelle: Herbert P. Oczeret/APA/dpa

Im Kampf gegen das Coronavirus will Österreich die Einreise aus Italien weitgehend stoppen. Ausnahmen seien nur mit ärztlichem Attest möglich, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien an.



Zudem untersagt die österreichische Bundesregierung bis Anfang April Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Teilnehmern. Outdoor-Veranstaltungen würden ab einer Teilnehmerzahl von mehr als 500 untersagt, erklärte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).