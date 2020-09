Eine Frau mit Mundschutz in Griechenland.

Quelle: Giannis Papanikos/ZUMA Wire/dpa

Wegen des Coronavirus haben die griechischen Behörden alle für das Wochenende geplanten Karnevalsfeiern in dem Land abgesagt. "Auf der Grundlage einer Expertenempfehlung und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit haben wir beschlossen, die Karnevalsveranstaltungen in ganz Griechenland abzusagen", sagte Gesundheitsminister Vassilis Kikilias. Nach griechisch-orthodoxer Rechnung ist der 2. März der Rosenmontag.



Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Griechenland stieg auf drei.