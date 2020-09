Karnevalsteilnehmer in Venedig.

Quelle: Luca Bruno/AP/dpa/Archivbild

Der berühmte Karneval in Venedig wird aus Sorge wegen der Ausbreitung des Coronavirus im Norden Italiens abgesagt. Das teilte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, mit.



Zuletzt war die Zahl der mit Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 in Italien auf 109 gestiegen. Im Versuch, die weitere Ausbreitung des Virus zumindest einzudämmen, hat die italienische Regierung rund ein dutzend Städte in den Zentren des Ausbruchs abgeriegelt.