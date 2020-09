Ein Mann läuft im Schutzanzug. Symbolbild

Quelle: Darko Bandic/AP/dpa

Nach dem ersten Auftreten des neuartigen Coronavirus in Österreich haben die Behörden Medienberichten zufolge ein Hotel in Innsbruck vorübergehend gesperrt. In dem Hotel habe eine infizierte Italienerin als Rezeptionistin gearbeitet, berichtete die Nachrichtenagentur APA.



Auch die Wohnung der 24-Jährigen, bei der das Virus festgestellt worden war, sei gesperrt worden. Die Behörden prüften nun, mit wem die Frau Kontakt hatte, sagte eine Sprecherin der Tiroler Landesregierung.