Kommission-Präsidentin Ursula von der Leyen. Archivbild

Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa

Wegen der drastischen Maßnahmen Italiens im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kurzfristig ihre Reise nach Athen abgesagt.



Dies habe sie mit Blick auf die "sich entwickelnde Situation in Europa in Bezug auf Covid-19" in Übereinstimmung mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis entschieden, twitterte die CDU-Politikerin. Stattdessen wolle sie sich auf die Koordinierung der EU-Maßnahmen gegen das Virus und seine Folgen konzentrieren.