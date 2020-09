Jahrestagung in der Großen Halle des Volkes in China. Archivbild

Quelle: Xie Huanchi/Xinhua/dpa

Mit dem Anstieg erfasster Coronavirus-Infektionen auf mehr als 70.000 plant China nun sogar eine Verschiebung der Jahrestagung seines Parlaments. Es ist das erste Mal in der jüngeren Geschichte der Volksrepublik, dass die Sitzung des Volkskongresses verlegt wird.



Das wichtigste politische Ritual des Jahres hätte am 5. März in Peking beginnen sollen. Der Führungskreis des Ausschusses halte die Verschiebung des Volkskongresses auf einen angemessenen Zeitpunkt für "notwendig", berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.