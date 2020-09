Der Paris-Marathon gehört zu den größten Marathons der Welt.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa/Archivbild

Der Marathonlauf von Paris wird wegen der Ausbreitung der Covid-19-Epidemie auf den 18. Oktober verlegt. Ursprünglich war die Veranstaltung, für die es rund 60.000 Anmeldungen gebe, für den 5. April geplant, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete.



Der Lauf gilt als Vorzeigeveranstaltung der Hauptstadt, die Strecke führt an Wahrzeichen der Millionenmetropole wie dem Eiffelturm oder der historischen Oper vorbei. Der Halbmarathon in der französischen Hauptstadt sei nun am 6. September geplant, hieß es.