Liu He ist Chefunterhändler für die Gespräche mit den USA.

Quelle: Christian Charisius/dpa

China und die USA werden ihre Gespräche über eine Beendigung des Handelskonflikts fortsetzen. Der zuständige Vizepremier Liu He werde dafür am 30. und 31. Januar nach Washington reisen, berichtete das chinesische Handelsministerium. Damit werden die Verhandlungen auf eine höhere Ebene gebracht.



Der Handelskrieg bremst nicht nur die beiden Volkswirtschaften, sondern schadet auch der Weltkonjunktur. Auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) erörtert derzeit in Peking Kompromissmöglichkeiten.