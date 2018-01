In den Alpen herrschen schwierige Witterungsbedingungen. Quelle: Philippe Mooser/KEYSTONE/dpa

Während manche Alpenorte in Österreich und der Schweiz unter Schneemassen versinken, steigt mit den Temperaturen auch in Deutschland die Gefahr von Lawinen. In den bayerischen Alpen galt am Montag die Warnstufe vier von fünf, wie vom dortigen Lawinenwarndienst mitgeteilt wurde.



Da es in den nächsten Tagen mild bleibe, werde auch die Lawinensituation weiterhin angespannt sein. Das Skigebiet an der Zugspitze zum Beispiel blieb am Montag wegen schlechten Wetters geschlossen.