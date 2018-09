Die Apfelernte 2018 liegt bei 1,1 Millionen Tonnen. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Dank des außergewöhnlich warmen Frühjahres dürften Obstbauern eine reiche Apfel- und Birnenernte einfahren. In diesem Jahr werde die Apfelernte bei 1,1 Millionen Tonnen liegen - knapp 17 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, teilte das Statistische Bundesamt mit. Bei Birnen wird ein Plus von 18 Prozent auf 46.800 Tonnen erwartet.



Gemessen an der Ernte 2017 sind die Steigerungen deutlicher. Bei Äpfeln stehe ein Zuwachs von 82 Prozent, bei Birnen gar eine Verdoppelung.