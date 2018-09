Obstbauern im Norden Deutschlands freuen sich über warmen Sommer. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Während Getreidebauern wegen der Trockenheit über Ernteausfälle klagen, ist die Lage bei den Obstbauern in Norddeutschland entspannter. Dort gebe es den Marschboden, der gut Wasser speichern könne, sagte Dirk Köpcke von der Obstbauversuchsanstalt Jork. Grundsätzlich seien die Früchte in diesem Jahr rund zwei Wochen früher reif.



Die Qualität sei gut, sagte Helwig Schwartau von der Agrar Informations-Gesellschaft. Die Anbaugebiete im Norden seien sonst vom Reifegrad her die letzten in Europa.