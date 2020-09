Ein Traktor ist auf einer Obstplantage unterwegs. Symbolbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/ZB

Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer und der Chemieriese BASF müssen in einem Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Dicamba 265 Millionen Dollar an einen US-Landwirt zahlen. Ein Bayer-Sprecher kündigte an, das Unternehmen werde gegen das Urteil vorgehen.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass beide Konzerne durch den Einsatz von Dicamba für die Ernteverluste verantwortlich seien. Die Millionenzahlung setzt sich aus einem Schadenersatz über 15 Millionen Dollar und einer Strafzahlung von 250 Millionen Dollar zusammen.