Jens Söring

Quelle: ap

Der seit Jahrzehnten wegen eines Doppelmordes in den USA inhaftierte Jens Söring (53) soll aus dem Gefängnis entlassen und nach Deutschland abgeschoben werden. Das entschied das für Begnadigungen im Bundesstaat Virginia zuständige Gremium.



Der damals 18-jährige Söring soll 1985 in Virginia die Eltern seiner damaligen Freundin ermordet haben. Er wurde später in Großbritannien festgenommen und an die USA ausgeliefert. Söring hatte die Tat zunächst gestanden, sein Geständnis später aber widerrufen.