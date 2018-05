Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Kongo tragen Schutzkleidung. Quelle: Mark Naftalin/UNICEF/AP/dpa

Nach dem Auftauchen eines dritten Ebola-Falls im Kongo, dem ersten in einer Großstadt, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine virtuelle Notfall-Sitzung für Freitag einberufen.



Es geht darum, festzustellen, ob der Ebola-Ausbruch im Kongo als solche Krise zu betrachten sei und welche Maßnahmen in diesem Fall dann zu ergreifen wären. Bei der Konferenz sprechen Experten aus aller Welt per Audio- oder Videoschalte miteinander, wie ein WHO-Sprecher in Genf erklärte.