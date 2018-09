Uber muss eine Rekordstrafe von mehreren Millionen Dollar zahlen. Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Den US-Fahrdienstvermittler Uber kommt ein verschwiegenes Datenleck teuer zu stehen. Im Rahmen eines Vergleichs mit US-Behörden hat Uber eine Strafe in Höhe von 148 Millionen Dollar (126 Mio Euro) akzeptiert, wie New Yorks Generalstaatsanwältin Barbara Underwood mitteilte.



Es handele sich um das bislang höchste Bußgeld, das in einem solchen Fall verhängt wurde. Uber seien zudem weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Datensicherheit auferlegt worden - etwa die Verpflichtung externer Prüfer.