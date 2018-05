Prozess gegen Vater wegen Kindesentziehung eingestellt. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Der Berufungsprozess gegen einen Tunesier, der seine Töchter in seinem Heimatland festhalten lässt, ist eingestellt worden. Der Grund ist ein Verfahrensfehler. Er bleibt wegen einer früheren Verurteilung jedoch in Haft.



In der Verhandlung im Landgericht Hannover signalisierte der Vater Bereitschaft, seine neun und zehn Jahre alten Töchter freizugeben. Die Mutter hat inzwischen auch in Tunesien das alleinige Sorgerecht. Die Familie des Vaters weigert sich aber, die Mädchen ausreisen zu lassen.