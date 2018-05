Ryszard Czarnecki vor der Presse in Warschau. Quelle: TOMASZ GZELL/PAP/dpa

Der wegen eines Nazivergleichs umstrittene polnische Vizepräsident des EU-Parlaments, Ryszard Czarnecki, muss seinen Posten räumen. Die Abgeordneten stimmten für die Absetzung des nationalkonservativen Politikers.



Czarnecki, Politiker der polnischen Regierungspartei PiS, war mit Hetze gegen die liberalkonservative polnische Europaabgeordnete Roza von Thun in die Kritik geraten. Er hatte sie mit einem "Szmalcownik" verglichen. So heißen in Polen Nazi-Kollaborateure, die Juden verrieten.