Die Bedrohung durch die Eisbären geht inzwischen so weit, dass die Behörden den Notstand ausgerufen haben. Seit Dezember hätten sich die Bären immer wieder menschlichen Siedlungen in der Region Arkhangelsk genähert. Allein in der Nähe der Siedlung Beluschja Guba wurden 52 Tiere gesichtet. Bis zu zehn Bären hielten sich dort ständig auf. Einige dieser Tiere hätten bereits Menschen angegriffen und Häuser und Büros besucht, schrieben örtliche Medien.