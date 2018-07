US-Präsident Donald Trump ist bereits in Brüssel. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Im Streit um die Verteidigungsausgaben in der NATO hat US-Präsident Donald Trump Deutschland für den geplanten Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 mit Russland scharf kritisiert.



Die USA beschützten Deutschland, doch Berlin mache einen milliardenschweren Erdgasdeal mit Russland, sagte Trump bei einem bilateralen Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Zuvor kritisierte Trump bereits mehrere Länder, weil sie seiner Meinung nach viel zu wenig in Militär investieren.