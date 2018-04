Trump wollte mit militärischen Beratern über Syrien sprechen. Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat seine Reise nach Südamerika wegen der Ereignisse in Syrien abgesagt. Trump bleibe in den Vereinigten Staaten, um sich um die Reaktion der USA auf den mutmaßlichen Chlorgasangriff in Syrien zu kümmern. Das teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders mit.



Gestern hatten die USA mit militärischen Schritten gegen die syrische Regierung gedroht. Präsident Donald Trump hatte eine schnelle Entscheidung angekündigt. Alle Optionen würden in Betracht gezogen, hieß es.