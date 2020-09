Der hustende Papst Franziskus.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat "wegen einer Erkältung" seine Teilnahme an den traditionellen Fastenexerzitien außerhalb Roms abgesagt. Der 83-Jährige ist seit mehreren Tagen krank. Deshalb ließ er zuletzt einen Teil seiner Termine ausfallen. Am Sonntag sprach Franziskus im Vatikan das Angelusgebet vor den Gläubigen.



Danach entschuldigte er sich für seine Abwesenheit bei den Besinnungstagen mit Kurienmitgliedern in den Albaner Bergen: "Leider zwingt mich die Erkältung, nicht teilzunehmen", sagte er.