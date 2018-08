Die USA planen weitere Sanktionen gegen Russland. Quelle: epa Sergei Ilnitsky/EPA/dpa

Im Fall des Giftgasanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter haben die USA weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Das teilte das Außenministerium in Washington mit.



Grundlage sei die Feststellung, dass Moskau "chemische oder biologische Waffen in Verstoß gegen internationales Recht eingesetzt hat". Um den 22. August herum sollten die Maßnahmen in Kraft treten. Um welche Sanktionen es sich handelt, teilte das Ministerium zunächst nicht mit.