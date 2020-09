Pornofilm auf einem Laptop. Illustration

Quelle: Sebastian Willnow/zb/dpa

Ein Gehörloser aus New York hat drei Pornoseiten verklagt, weil er ihre Filme im Internet wegen fehlender Untertitel angeblich nicht in vollen Zügen genießen kann. Yaroslav Suris reichte bei einem Gericht in Brooklyn Klage gegen Pornhub, Redtube und YouPorn und gegen deren Mutterkonzern MindGeek ein. Sie verstoßen aus seiner Sicht gegen ein US-Gesetz, das Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung schützen soll.



Corey Price, Vizepräsident von Pornhub, wies den Vorwurf zurück. Seine Seite habe eine Kategorie mit Untertiteln.