Wegen eines Fotos von Polizisten vor dem Spruch "Stoppt Ende Gelände" hat die Polizei Brandenburg Disziplinarverfahren gegen neun Beamte eingeleitet. Das sagte ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums.



Die neun Bereitschaftspolizisten hatten vor den Klimaprotesten in der Lausitz in Uniform vor dem Spruch an einer Wand posiert. Sie waren deshalb von dem Großeinsatz abgezogen worden. "Ende Gelände" ist eine Gruppe von Anti-Kohle-Aktivisten. Das Foto wurde in Netzwerken verbreitet.