Nicht nur Kinder erfreuen sich am Sammeln der Panini-Sticker.

Quelle: Markus Scholz/dpa

Die Fußballweltmeisterschaft in Russland im Sommer hat den Umsatz des Sammelbildchen-Herstellers Panini fast verdoppelt. Er stieg von 536 Millionen Euro 2017 auf rund eine Milliarde Euro 2018, wie Manager Antoni Allegra mitteilte.



Der Umsatz von Panini schwankt stark - in Jahren großer Meisterschaften ist er sehr viel höher als in Jahren ohne. 2014 etwa, dem Jahr der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, erreichte er 784 Millionen Euro. Panini gibt es seit 1961.