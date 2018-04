UN-Sicherheitsrat (Archiv). Quelle: Li Muzi/XinHua/dpa

Wegen der Unruhen entlang der israelischen Grenze zum Gaza-Streifen soll der UN-Sicherheitsrat noch in der Nacht zusammentreten. Das Gremium wolle sich in einer geschlossenen Sitzung über die Vorgänge informieren lassen. Das erklärte ein UN-Diplomat der Deutschen Presse-Agentur in New York.



Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee waren am Freitag 15 Palästinenser getötet worden. Mehr als 1.400 wurden verletzt, vor allem durch Tränengas.