Die Chinesin verschaffte Schwangeren Visa in den USA. Archivbild

Quelle: Felix Heyder/dpa

Ein US-Gericht hat eine Chinesin wegen Visa-Betrugs mit Schwangeren zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Die Frau hatte laut Anklage Chinesinnen geholfen, bei Visa-Anträgen falsche Angaben zu machen, so dass sie einreisen und ihre Kinder in den USA zur Welt bringen konnten. Die Neugeborenen erhielten so automatisch die US-Staatsbürgerschaft.



Die Frau hatte sich schuldig bekannt, eine Firma für Geburtstourismus betrieben zu haben. Laut US-Behörden beschaffte sie über 500 Chinesinnen Visa. Dafür erhielt sie Zehntausende Dollar.